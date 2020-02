"Skudeto u karantinu" - Serija A neregularna?

U Italiji se Korona virus brzo širi, odložene su četiri utakmice Serije A, problemi se množe, a posle Lombardije i Veneta, staće i Pijemont.



U opasnosti je da derbi 26. kola, možda i sezone između Juventusa i Intera bude odigran pred praznim tribinama. Po mnogima, to je jedino rešenje, mada je italijanski premijer rekao da se razmatra odlaganje čitavog 26. kola.



Juventus jasno lobira za tu opciju, jer bi pred praznim "Alijancom" izgubio prednost u meču koji možda može da izbaci Inter iz bitke za titulu.



"Tutosport" piše da međutom Franko Kararo predsednik KONI kaže da se utakmice moraju igrati i to pred praznim tribinama.



Zbog toga su se pojavili ironični komentari "Skudeto u karantinu", međutim predsednik Olimpijskog Komiteta smatra da bi odlaganje praktično značilo neregularnost. To što bi timovi koji igraju kod kuće biti "kažnjeni" je kaže Kararo nesrećna okolnost.



On se zalaže da zbog sponzora čak i gledaoci koji nemaju "plati pa gledaj" sistem vide hajlajtse, odnosno snimke utakmica.



Videćemo šta će se dešavati, Juve gostuje u sredu u Lionu, taj meč će biti odigran pred navijačima.