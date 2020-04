Suspenzija fudbalske sezone u Škotskoj, na svim nivoima, produžena je danas bar do 10. juna zbog pandemije korona virusa.







Fudbal u Škotskoj stao je 13. marta, a prvobitno je bio suspendovan do 30. aprila.



"Jednoglasno je doneta odluka da se suspenzija produži na svim nivoima, od profesionalnog do rekreativnog, najmanje do 10. juna", navodi se u saopštenju saveza.



"Poruka je vrlo jasna. Vladine mere uvedene da bi se spasili životi moraju se poštovati tako da u narednih nekoliko nedelja nema izgleda da će moći da se trenira, a kamo li igra fudbal u Škotskoj", dodaje se.