Škoti ozbiljno razmatraju otkazivanje lige, ovo bi bio ishod sezone, došlo bi do velikih promena!

Neizvesnost o nastavku fudbalske sezone još uvek traje, UEFA je dala nacionalnim šampionatima rok, do 23. aprila ne smeju da otkažu prvenstva, ako do tada ne bude uslova za igranje na vidiku, imaće pravo da završe sezonu.



Škoti su izgleda blizu takve odluke, a skovali su i plan.



Ideja je da se sezona završi sa trenutim stanjem na tabeli, ali bi od naredne sezone elitni rang brojao 14 umesto 12 timova.



Tako bi Harts ostao u eliti, iako je na osam kola do kraja na četiri boda od sigurne zone, a pritom bi za svoje napore ove sezone bili nagrađeni Invernes i Dandi, koji bi iz Čempionšipa bili prebačeni u Premijeršip.



Dakle, koronavirus će izmeniti format škotskog prvenstva, s ozbirom da se dosad liga nakon trokružog sistema delila na plej-of i plej-aut sa po šest timova, u novom formatu bi osam timova igrali plej-of, šest plej-aut.