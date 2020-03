Skoro 70 obolelih od Korona virusa, ali fudbal nije stao: "Dođite, podržite svoj klub!"

Gotovo sve evropske fudbalske lige prekinule su takmičenja zbog pandemije korona virusa, ali je liga u Belorusiji počela.



Utakmici Energetika i BATE Borisova (3:1), juče je prisustvovalo 730 gledalaca.



Pre nego što je počela sezona u Belorusiji, prekinuto je takmičenje u turskoj ligi, jedinoj u kojoj su se do tada igrale utakmice. Rusija i Ukrajina su izdržale više nego druge zemlje, ali su i one u utorak morale da prekinu fudbalska prvenstva.



Pošto su susedne zemlje zatvorile granice i zabranile javna okupljanja, predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko rekao je da se tim merama "otišlo predaleko".



"Apsolutno sam uveren da bismo mogli više da patimo od panike nego od samog virusa", rekao je Lukašenko.



Prema poslednjim podacima u Belorusiji je zabeleženo 69 slučajeva korona virusa.



U Belorusiji se fudbal igra od marta do decembra, kako bi se izbeglo hladno vreme i sneg.



"Uprkos okolnostima i nervozi uoči početka nove sezone, prva liga je počela svoje putovanje od 30 kola. Izuzetno smo srećni zbog toga i pozivamo navijače da dođu na stadion", navodi se u saopštenju FS Belorusije.