Skolsove reči su totalno netačne, kaže da je Bruno bolji!

Pol Skols je gledao utakmicu Lestera i Mančester junajteda koja je završena rezultatom 2:2, a stigao je da komentariše i Bruna koji je krivac za prvi gol Lestera, ali je i postigao gol za 1:2.



"Ono što on radi je fenomenalno, zaista. Ako zaista pogledate, otkako je on ovde, Junajted bi bio na vrhu lige, sa više bodova od Liverpula. Brojevi koji idu uz njega su zaista za poštovanje", rekao je Pol Skols.



Potom ga je nahvalio najviše moguće.



"On je bolji od mene. Drugačiji je od mene", rekao je Skols.



"Daje više golova od mene, kreira više golova od mene. Voleo bih da igram sa njim, verovatno iza njega", rekao je Skols.



"Sada izgleda da Junajted može postići tri, četiri ili pet golova svaku utakmicu", rekao je Skols.



Jasno je da se radi o dobrom fudbaleru, ali daleko je Bruno od Pola Skolsa...