Skols bez dlake na jeziku, ko je "kriminalac" u Junajtedu i ko je "drven"?

Mančester Junajted je završio svoje učešće u Ligi šampiona, i to na neslavan način."Crveni đavoli" su već posle trinaest minuta igre imali deficit od 2:0, bilo je i 3:0 posle gola Klajverta kome je kumovala nepažnja Harija Megvajera, ali i neodlučnost Davida De Hee. Pol Skols nije poštedeo igrače svog omiljenog kluba.Megvajer je nazvao 'drvenim' i 'stegnutim', intervju kapitena Junajteda po kraju meča gde priznaje da nisu bili spremni za početak je bila samo so na ranu.", izjavio je Pol Skols.Junajted će ipak ostati u Evropi, treće mesto im omogućava Ligu Evrope, ali to ne zadovoljava apetite ovako velikog kluba.