Skandalozna izjava bivšeg hrvatskog selektora o vređanju Srba: ''Povlašćeni su''?!

Igor Štimac govorio je za tamošnji portal '' Nekadašnji hrvatski reprezentativac, član generacije koja je 1998. godine osvojila treće mesto na Svetskom prvenstvu u Francuskoj, a kasnije i selektor njihovog nacionalnog timagovorio je za tamošnji portal '' Index '', a jedna od tema razgovora bila su i učestale uvrede koje se sa tribina u Hrvatskoj čuju na račun Srba.





Ali, Štimac je pokušao da se napravi nevešt, pa je ustvrdio kako navodno nije ni čuo takve povike, već neke druge.







''Nisam baš čuo da se skandira 'Ubij Srbina'. Čuo sam 'Štimac, Turčine, napuši se... ne znam čega"'. Kako vas to ne boli? Nisam video da je neko bio kažnjen, da su navijači bili kažnjeni kada se to viče. Kada vređaju nas koji nismo simpatični u određenom kontekstu vremena, onda to niko ne potencira i ne javljaju se udruženja da kažu da se radi o diskriminaciji, o uvredljivim porukama i da bi to trebalo kazniti'', objašnjava Štimac.





Još skandalozniji deo njegovog odgovora tek je potom usledio.





''Skače se samo na zadnje noge kada se dogodi povik prema srpskoj manjini. Zašto je to tako? Zašto su oni različiti? Ne treba nikoga vređati. Šta je sportsko borilište, poligon za vređanje? Ko hoće da vređa neka ostane kod kuće i neka kod kuće reši sa onim s kime bi to trebalo da reši. Nije to mesto gde bi trebalo vređati bilo koga.







Ali zašto stalno apostrofiramo mržnju prema Srbima?







Nisu oni jedini prema kojima se ispoljava mržnja na sportskim borilištima. Hajde da sve tretiramo na isti način. Neka ne budu povlašćeni u ovoj situaciji, a stalno se traži neka povlašćenost za njih. I to iritira ljude. To dodatno iritira hrvatske patriote. U Hrvatskoj svi mogu slobodno živeti, zašto to apostrofirati? Ne treba ovde povlašćenih vrsta i ne treba dozvoliti da se bilo ko vređa'', zaključio je on u nešto pomirljivijem tonu.

-