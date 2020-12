Skandal u BiH: ''Osime, nisu te dostojni!''

O čemu se radi?





Čelnici NS BiH odlučili su da proslavljenog trenera Ivicu Osima sklone sa funkcije počasnog predsednika tamošnjeg Saveza, i da mu zabrane bilo kakvu kandidaturu ili učešće u radu Saveza, a iznenađujuću odluku su pravdali Osimovim poznim godinama?!





Ovo je šokiralo mnoge ljubitelje fudbala, pa se tim povodom oglašavaju i brojna velika fudbalska imena, poput Vahida Halilhodžića, koji je takođe u šoku zbog svega što se dogodilo.







''Velikom stručnjaku koji je proslavio naš fudbal i koji je i u najtežim momentima – od početka agresije na Bosnu i Hercegovinu do suspenzije Saveza, pokazao svoju privrženost državi svakako je mesto u NSBiH, bez obzira na godine. Ipak, on je svojim delovanjem jako puno pomogao fudbalu u BiH, a sada da se na takav način odreknu jedne takve veličine, pa to je… Nemam reči. Teško je to uopšte i komentarisati ili pronaći prave reči, da bi se mogao izraziti na pravi način”, rekao je Halilhodžić, a prenosi rekao je Halilhodžić, a prenosi scsport.ba





U NSBiH se brane da i u statutima FIFA i UEFA piše da se ne mogu birati sportski radnici koji imaju preko 75 godina. To je Halilhodžića dodatno iznerviralo.



“Uvek negde možeš pronaći milion razloga ili neki zakon koji tebi odgovara, te ga primeniti u svojoj državi. To je takvo licemerje, nepoštovanje veličina, manjak kulture i svega ostalog. Zaista, teško mi je pronaći prave reči da se to kaže na pravi način. Inače, na tim našim prostorima – imam utisak, sve što čovek više vredi ili postigne, ljudi se takmiče kako će ti se što ružnije zahvaliti. Mi ne znamo čuvati naše veličine. A u svim drugim pravim ili demokratskim državama veličine, bilo sportske ili iz bilo kojih drugih sfera života, imaju poseban status'', poručio je popularni Vaha.



-





Burno su reagovali i navijači Željezničara, a njihova navijačka grupa ''Manijaci'' oglasila se saopštenjem na društvenim mrežama.







''Od Nogometnog saveza BiH godinama doživljavamo razna poniženja i ova organizacija sa svojim čelnicima je isključivi krivac što bh. fudbal ne ide napred. I kada pomislimo da niže od toga ne može, oni nas razuvere. Ovaj put, dirnuli su i našu najsvetiju tačku – Ivicu Osima.



Sramnim i nepotrebnim dodatkom u Statutu o broju godina, ljudska gromada koja je svojevremeno spasila bh. fudbal praktično je eliminisana iz funkcija NS BiH, a u isto vreme kreiran je prostor za Elvedina Begića, koji je ranije stisnuo petlju i prihvatio biti počasni predsednik Saveza zajedno rame uz rame s Osimom.



Umesto da Osima u njegove pozne godine nagrade imenovanjem na neku funkciju ili recimo da se Kup BiH nazove njegovim imenom, Savez se potrudio da ga iz čista mira degradira. Naravno, to su držali u tajnosti mesecima jer su znali kakvu su sramotu napravili.

-

-

Osimu pozicija u ovakvom Savezu i nije potrebna. Zašto se petljati u nešto što je ispod njegove časti i ugleda, što je samo blato i prljavština obojena politikom, nacionalizmom i korupcijom. Osim je veći od Nogometnog saveza BiH i kada dođe normalno vreme i pošteni ljudi, to će se i samo potvrditi.



Za kraj vas upozoravamo da se prestanete igrati s imenom Ivice Osima, ali i da prestanete dodatno uništavati bh. fudbal jer je naše strpljenje pri kraju.





Osime, nisu te dostojni!”, piše u saopštenju na zvaničnoj stranici navijačke grupe ''Manijaci''.