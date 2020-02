Sjajne vesti za "Rosonere" pred veliki derbi, ima li dobrih vesti i za Kontea?

Kako prenose italijanski mediji, otklonjena je i poslednja dilema, Zlatan Ibrahimović će predvoditi napad Milana u derbiju Madonine.



Susret između Intera i Milana zakazan je za nedelju (deveti februar) od 20:45h, Ibra je zbog povrede bio pod znakom pitanja, trenirao je poslednjih dana odvojeno od ekipe, ali je sada otkriveno da je to radio kako bi se što bolje fizički pripremio za predstojeći duel.



Od sutra će nastaviti normalno da trenira sa timom, pa je sasvim sigurno da će na terenu biti od prvog minuta, pretpostavlja se sa Rafaelom Leaom u tandemu, Ante Rebić će kako stoje stvari ponovo dobiti ulogu džokera, koju je u poslednje vreme sjajno obavljao.



Što se tiče Intera, domaćina predstojećeg milanskog derbija, Antonio Konte ima ozbiljan problem, jer je Samir Handanovič povređen.



On ima bol u zglobu i prelom prste na desnoj šaci, propustio je meč sa Udinezeom, a prve prognoze su bile da će propustiti i derbi Madonine.



Ipak, Italijani javljaju da Handanovič ima veliku želju da brani u gradskom derbiju i da postoji šansa da će stajati među stativama.



Rizik je naravno da se povreda pogorša, pa bi u tom slučaju Handanovič morao pod nož, što bi značilo i značajnu dužu pauzu za Slovenca.



Čini se da je to nepotreban rizik, pa se ipak očekuje da na golu "Neroazura" u nedelju vidimo Padelija, koji je branio i protiv Udinezea.