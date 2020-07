Sjajne vesti, velika pobeda Nemanje Matića!

Nemanja Matić je bio na izlaznim vratima "Old Traforda", mediji sa Ostrva su ga selili u Seriju A, na kraju je dobio šansu od Ole Gunara Solskjera i iskoristio je na najbolji mogući način.Bio je jedan od najboljih u ekipi kada je to "Đavolima" bilo najpotrebnije, aktivirana je opcija u njegovom ugovoru da ostane u klubu do leta 2021. godine, a sada je reprezentativac Srbije dobio i novi ugovor kao nagradu za sjajne partije.Junajted igra sjajno u nastavku sezone, neporaženi su na 16 vezanih mečeva u svim takmičenjima, a Matić je sa Brunom i Pogbom oformio strašan vezni red, te je zasluženo dobio novi ugovor, kojim će za klub sa "Teatra snova" biti vezan do leta 2023. godine, prenosi pouzdani Đanluka Di Marcio.