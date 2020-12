Sjajne vesti oko Mbapeove budućnosti

Jedan od dvojice glavnih zvezda Pariz Sen Žermerna Kilijan Mbape na putu je da produži ugovor sa klubom sudeći prema najavama koje je dao sportski direktor kluba Leonardo.



Status talentovanog francuskog fudbalera i dalje je pod velom neizvesnosti u prelaznim rokovima koje dolaze.



Ugovor mu istice na leto 2022. godine, ali je kako je naveo Leonardo postignut napredak po pitanju njegovog ostanka na "Parku prinčeva".



"Razgovaramo, postoji obostrana zainteresovanost za to. Došlo je vreme da se jasnije sagleda njegova budućnost. Razgovaramo smireno i za sada dobro napredujemo. Načinili smo korak napred u ovom pogledu pre desetak dana" - rekao je Leonardo za kanal C plus.



Podsetimo, Real Madrid je već neko vreme spominje kao mogućnost za novu destinaciju svetskog šampiona sa Francuskom.



Da li je verujete u njegov ostanak u "gradu svetlosti".