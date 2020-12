Sitijev maraton – Makazice i Liga kup!

Mnogo su začuđeni kada saznaju da je Mančester Siti drugi na večnoj listi klubova koji su osvajali Liga kup u Engleskoj. Ovo takmičenje postoji tačno 60 godina, nastalo je kao engleski odgovor evropskim kupovima. Osnovna ideja je bila da timovi iz profesionalnih liga, prva četiri ranga igraju više utakmica. Tačnije, uvođenje reflektora na stadionima širom države je omogućilo da se mečevi igraju sredinom nedelje u večernjim terminima. To je podizalo atraktivnost, ali i posetu.Obično je ovo prvi trofej u sezoni, do njega se dolazi preko sedam mečeva, do polufinala se igra jedna utakmica, finale je naravno na Vembliju.Tek u vreme jačanje PL i generalno borbe u kojoj svaki bod i pozicija na tabeli, mnogo znači, klubovi su počeli da izvode rezervne sastave, ali je čak i najstarije fudbalsko takmičenje na svetu, FA kup izgubilo prvobitni značaj.Pomenuti Siti je osvajao Liga kup čak pet puta u poslednjih sedam godina, poslednja dva izdanja su im pripala što se često tumači činjenicom da imaju dovoljno jak tim da igraju na svim frontovima i zamene za sve igrače. Od 2013. u finalima su savladali Sanderlend, Aston Vilu i Arsenal, kao i Čelsi i Liverpul na penale.Upravo su penali, to jest njihovo odsustvo ključ naše priče. Siti je svoj najslađi Liga kup i poslednji pre „arapske ere“ osvojio 1976. godine, umesto sedam bila im je potrebna utakmica više, jer se tada igrao ponovljeni meč...Počeli su remijem protiv Noriča u gostima, „Kanarinci“ su tek ušli u ligu, a s obzirom da je Siti imao dobar tim i dobio Norič sa 3:0 u ligi, nije se očekivalo da će u ponovljenom meču imati problema. Ta ekipa koju je vodio Džon Bond je odlično startovala, a onda je na mitski „Mejn Roud“ stigao Norič. Iako su vodili 2:0 golovima Tearta i Rojla, „Građani“ su izgubili prednost, nije bilo penala, igran je i treći meč. I to na neutralnom terenu na „Stamford Bridžu“ u Londonu.Iako je većina stadiona navijala za Norič. Siti im je spakovao šest komada i otišao u narednu rundu. U narednom kolu žreb ih je pogledao, bili su domaćini, protiv te sezone slabog Notingem Foresta. „Šumari“ su bili drugoligaši i to pri dnu druge divizije, vodio ih je Brajan Klaf koji je tek stigao. „Građani“ su slavili sa 2:1, Džo Rojl i Bel su dali golove.U osmini finala meč kome su se svi nadali, na „Mejn Roudu“ derbi Mančestera. Gradski rivali su u šampionatu odigrali strašan meč, 2:2 je bilo, a Junajted je bio ranjen porazom u FA kupu od Liverpula. Siti je zgromio komšije, ali platio skupu cenu, Martin Bjuhan je povredio sjajnog Kolina Bela, posle te horor povrede engleski reprezentativac nikada nije bio isto. Završilo je 4:0, pa je Siti u četvrtfinalu Siti dočekao trećeligaša Mensfilda. Autsajder je na „Fild Milu“ već tukao Koventri i Vulvse, iako su bili poslednji i pred ispadanjem u četvrtu ligu, važili su za ubicu divova. Sve što su uspeli je da izjednače posle dvadesetak minuta, favorit je dobio sa 4:1. Sledeći rival bio je Boro, dva tima su igrala u ligi, tim sa severa je dobio 1:0 za „Ajresomu“ u šampionatu, a istim rezultatom slavili su u kupu, 1:0 su doneli na „Mejn Roud“. Ali, pred svojom publikom su „Građani“ bili kao posednuti. Izrešetali su mreži „Tisajdersa“, dobili sa 4:0 i otišli na „Vembli“.Siti je do finala postigao 23 gola, Tuert je dao 7, Rojl je dodao 6 golova. U finalu je čekao Njukasl koji je do finala dobio Sautport, Bristol Roverse, KPR, Nots Kaunti i u polufinalu u dva meča „Pevce“. To je bilo prvo finale za Mildsbro na Vembliju, Siti je poveo golom Barnsa koji je postao i najmlađi čovek koji je dao gol u finalu, ali su „Svrake“ poravnale do poluvremena. Tuert je jednim od najlepših golova viđenim na hramu fudbala, naterao ceo stadion da mu aplaudira, „Makazice“ za vođstvo, i ispostavilo se trofej, drugi Liga kup za Siti.