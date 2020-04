Društvenim mrežama proširio se verovatni izgled novog dresa Mančester Sitija, za sezonu 2020/21.



Dizajn se razlikuje od svih dosadašnjih, nama se sviđa, i možda je jedan od lepših Puminih u proteklih nekoliko sezona.







😍 Based on the latest leaked information, here's what we believe the 2020/21 #ManCity home shirt will look like!#MCFC | @ManCity pic.twitter.com/iFiH5oNN0a