Siti optužuje Arsenal za zaveru, besni na Liverpul, osvetiće se!

Kao što ste verovatno i čitali, osam klubova u prvoj polovini tabele PL, povelo je akciju protiv Sitija, kako bi sprečilo aktuelnog šampiona da iskoristi situaciju i da odloži kaznu izbacivanja iz Lige šampiona.



Svi osim Šefild Junajteda su podržali ovaj plan jer zbog situacije sa virusom, teško je verovati da bi moglo da usledi saslušanje i odluka o Sitijevoj žalbi o izbacivanju iz Lige šampiona.



To bi značilo da ne mogu da ih suspenduju, odnosno da bi oni ušli u žreb za Ligu šampiona i sve bi bilo odloženo za leto 2021.



U Sitiju veruju da iza svega stoji Arsenal, mada iz "Gunera" to demantuju, oni su se pridružili inicijativi, ali kažu da nisu tvorci i da će to i odgovoriti Sitiju ako ih direktno budu pitali.



Sa druge strane Siti je besan na Liverpul koji je prvi svakako i nema nikakav interes da se meša u ove stvari. Ipak, Redsi koji imaju 25 bodova prednosti i izgubili su pet bodova do sada u ligi su takođe potpisnici. Najviše bi mogao ako Siti bude izbačen da se okoristi Junajted, koji je peti, ali nada se i Totenhem, pa čak i Arsenal...













Neki izvori iz Sitija čak poručuju da će se osvetiti Liverpulu pre svega. Naime, kriza koja će uzdrmati temelje fudbala pogodiće itekako vlasnike Redsa, Amerikance, svet ulazi u neizbežnu recesiju, a Arapi će zadržati novac i volju da ulažu. Ako cene igrača padnu i to će im ići na ruku, mogu da pobede bilo koga kada je u pitanju licitacija za najbolje igrače.





Zbog toga, neki analitičari veruju da će španski divovi, ali i "aristokratija" fudbala izgubiti trku sa Sitijem ili Pari Sen Žermenom dok bude trajao oporavak. To bi moglo da znači da Siti svim snagama napadne igrače Liverpula i pokuša da se okoristi u krizi...