Širer je od danas neprijatelj Liverpula broj 1!

Premijer liga je suspendovana do najmanje do trećeg aprila, i taj datum za sada deluje neizvesno tako da je moguće da će pauza bez ostrvskog fudbala biti još duža.



Ovo je inače sezona kada je Liverpul trebao da osvoji prvu titulu od promena formata takmičenja u Engleskoj, "redsi" su čekali maltene trideset godina a onda je korona karantin nastupio.



Klopovi puleni imaju neverovatnih 25 bodova prednosti u odnosu na drugoplasirani Siti, ali Širer deli mišljenje koje se neće svideti Klopovoj "armiji".



"Ako, i to je veliko ako, sezona ne može biti završena ona definitivno ne možete imati pobednika i gubitnika. Ako ne možete kompletirati utakmice onda ne možete dodeliti titulu ili da ispadne neko iz lige. Za Liverpul, to bi bilo neverovatno surovo. Trebaju im samo šest poena kako bi i zvanično osvojili titulu, bilo bi dosta drugačije ako bi već imali bodove da je osvoje", izjavio je rekordni strelac Premijer lige.



Ostaje da se vide sledeći koraci čelnika sa Ostrva, sutra nas očekuje i sastanak evropskih zvaničnika, za sada deluje da april nije moguć za nastavak takmičenja.