Simeone je rudnik zlata, ovo je dokaz!

Kada je došlo do prekida Primere Atletiko Madrid je bio šesti na tabeli i van mesta koje vodi u Ligu šampiona, takmičenja u kome su se "jorgandžije" odomaćile. Ipak i pored problema efikasnosti, Atletiko je po restartu bolje zaigrao i jučerašnjim minimalcem nad Betisom osigurao još jedan plasman u evropsku elitu.



I to osmu godinu zaredom, praktično od kada ih je Simeone preuzeo ne računajući sam početak njegovog mandata pošto je došao na sredini sezone.



Konstantna učešća u LŠ donosi veliki finansijski dobitak, sada ta cifra ide preko 400 miliona evra. Interesantno da dve godine u kojima je Atletiko bio u finalu nisu one najprofitabilnije.



Evo kako izgleda zarada po sezonama:



1 - 2013/15 - 50,048,000 evra

2 - 2014/15 - 43,723,000 evra

3 - 2015/16 - 69,665,000 evra

4 - 2016/17 - 60,615,000 evra

5 - 2017/18 - 31,730,000 evra

6 - 2018/19 - 85,650,000 evra

7 - 2019/20 - 76,300,000 evra*

8 - ukupno 417,731,000 evra



Sa tim da zaradu za ovu sezonu mogu još više povećati, čeka ih četvtfinalni susret sa RB Lajpcigom u avgustu. A videćemo i koju će poziciju "jorgandžije" zauzeti do kraja prvenstva pošto je ostalo još dva kola da odigraju. Sevilja 'preti' sa četvrtog mesta.