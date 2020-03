Simeone ide da osvoji LŠ, ali Atletiko sprema savršenu zamenu?!

Ako ne osvoj nijedan trofej ove sezone, što je izvesno, Dijego Simeone bi mogao da napusti Atletiko Madrid posle devet godina i to nije prvi put da se u medijima spekuliše o tome.



Navodno, u klubu smatraju da Simeone ne može da izvuče više od onoga što do sada jeste, a činjenica je da je uradio previše. Osvojio je dve Lige Evrope, igrao dva finala Lige šampiona, osvojio La Ligu 2014. godine na koju su u Atletiku čekali još od Radomira Antića...



Istina, Atletiko ima pozitivan rezultat i istorijsku šansu da eliminiše Liverpul iz Lige šampiona, a onda je za njih sve moguće, niko neće želeti dvomeč sa Simeoneovom ludom četom.



Ipak, danas je osvanula informacija da PSŽ merka Simeonea i želi konačno trenera sa autoritetom i čvrstom rukom da zavede red u svlačionici. Tomas Tuhel očigledno to ne ume, nije mogao ni Emeri, pa je tako postalo jasno da će PSŽ tražiti novog trenera.



U opticaju su bili i Maks Alegri i Maurisio Poketino, ali prvi želi da se oproba u Premijer ligi, a drugi takođe pre bira Ostrvo ili možda čak Juventus.







Tu nije kraj!



Dalje se spekuliše da bi u tom slučaju, Atletiko krenuo po Nuna Espiritu Santa, menadžera Vulverhemptona!



Zanimljivo, Santo gaji sličan stil fudbala, njegovi Vulvsi su poznati kao čvrsti u defanzivi, igraju tvrd fudbal i ne mnogo dopadljiv. Jedina velika razlika je u tome što Santo preferira igru sa trojicom štopera, odnosno 3-5-2, dok je Simeone godinama odan svojoj 4-4-2.



Ne treba zaboraviti ni da je Santo blizak sa super agentom Žoržom Mendešom, koji je takođe u dobrim odnosima sa upravom Atletika, uostalom, Žoao Feliks je od svih klubova, izabrao upravo Jorgandžije.



Sve u svemu, ukoliko je ovo poslednja sezona Dijega Simeonea u Atletiku, nema sumnje da će Santo biti jedan od glavnih kandidata da ga zameni!