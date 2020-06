Sezona iz snova bi mogla da bude još impresivnija, Liverpul će do kraja sezone motivisati ovi rekordi!

Fudbaleri Liverpula i zvanično su novi šampioni Engleske, a do kraja sezone imaju šansu da obore još nekoliko rekorda.





Sedam kola pre kraja šampionata, Liverpul ima 86 bodova i sa 21 bodom koji je još u igri ima šansu da obori rekord Mančester sitija. "Redsima" je potrebno 15 bodova kako bi oborili rekord Sitija od 100 bodova iz sezone 2017/18.



Izabranici Jirgena Klopa mogu da sruše još jedan rekord Sitija - najviše pobeda u sezoni. Liverpul je do sada upisao 28 pobeda i u narednih sedam kola potrebno mu je još pet pobeda kako bi preskočio granicu - 32.



Sledeći rekord je - najviše pobeda na domaćem terenu. Liverpul je do sada bio besprekoran, 16 pobeda na isto toliko utakmica, a za obaranje rekorda su mu potrebna još tri trijumfa. Do kraja sezone, Liverpul na svom terenu dočekuje Aston Vilu, Barnli i Čelsi.



I na kraju - najveća razlika sa kojom je osvojena titula. Rekord iznosi 19 bodova, a Liverpul trenutno ima 23 boda više na svom kontu od Sitija.