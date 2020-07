Sezona 2019/20 - Siti VS Votford 12:0, Arsenal drži ključeve opstanka!

Nakon 8:0 jesenas na Etihadu, Mančester Siti je razbio Votford i kao gost, danas je bilo 4:0, u pretposlednjem kolu Premijer lige.Apsolutni igrač utakmice bio je Rahim Sterling, koji je postigao dva gola i zabeležio asistenciju, a promašio je i penal.Za Siti ovaj meč nije imao nikakav rezultatski značaj, ali Votford juri opstanak i sada je u problemu. Ukoliko Aston Vila večeras pobedi Arsenal, pred poslednje kolo imaće isti broj bodova kao i Votford. Zanimljivo, Votford u poslednjem kolu gostuje baš Arsenalu, tako da tim Mikela Artete drži ključ u borbi za opstanak.Što se tiče same utakmice, Votford je opet pokazao da ne ume nikako da se suprotstavi Sitiju. "Građani" su jesenas brojali do osam, danas upola manje, Sterling je načeo mrežu u 31. minutu, da bi potom u 40. iznudio i promašio penal, da bi naleteo na odbitak - 0:2. U drugom poluvremenu ista priča, Siti je napadao, a u 63. minutu Sterling je šutirao, lopta je stigla do Fila Fodena - 0:3. Konačnih 0:4 postavio je Ajmerik Laport posle De Brujneovog prekida u 66. minutu. Čekamo dalji rasplet u borbi za opstanak, Aston Vila ima brejk loptu i pobedom nad Arsenalom bi imala isti broj bodova kao i Votford, dok su iza i dalje prežaljeni Norič i Bornmut.