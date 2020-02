Sevilja vodila, pa jedva izvukla bod - heroj Suso!

Fudbaleri Sevilje i Espanjola remizirali su rezultatom 2:2 (1:1) u 24. kolu La Lige.Sevilja je imala prednost, Espanjol preokrenuo, ali i ostao sa igračem manje, pa nije uspeo da sačuva prednost.Domaći su poveli već u 15. minutu, Suso je centrirao sa desnog boka, a Okampos bio najviši u skoku - 1:0. Katalonci su uspeli da se vrate, u 35. minutu, a strelac je bio Embarba iz slobodnog udarca. Abelardov tim je u drugom poluvremenu zaigrao još bolje i posle samo pet minuta preokrenuo. Kaleri je preglavao loptu do Vu Lija, a ovaj rutinski pogađa - 1:2. Sevilja je morala da krene na svev ili ništa, Hulen Lopetegi je uveo našeg Gudelja i Luka de Jonga, ali je uspela da dođe do gola tek sa igračem više.U 69. minutu, Viktor Sančez je dobio drugi žuti karton i isključenje, a 10 minuta kasnije, Suso je opet u centru pažnje.On je lepo povukao loptu u sredinu sa desnog krila i preciznim udarcem sa 20 metara pogodio prvi ugao za konačnih 2:2. Sevilja propustila priliku da sustigne Hetafe i sada sa 40 bodova i dalje deli četvrto i peto mesto sa Atletikom, dok je Espanjol i dalje poslednjeplasirani sa 19 bodova, ali deluje da je Abelardo podigao tim i da će se boriti za opstanak do samog kraja.