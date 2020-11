Sevilja ušla u seriju, Selta je ponovo loša! Gudelj platio cenu igranju za Srbiju...

Čak šest golova smo videli u duelu Sevilje i Selte, na kraju slavlje domaćih sa 4:2 (2:2).



Goleada u prvih 45 minuta igre, Kounde je doveo domaće u prednost u 5. minutu, da bi Aspas izjednačio pet minuta kasnije.



Nolito donosi prednost Selti u 36. minutu, ali nije ta prednost previše trajala jer je Sevilja uspela da izjednači u trećem minutu nadoknade prvog poluvremena. Učinili su to preko El Nezirija.



Mučila se Sevilja da stigne do pobede, a na kraju su izmene urodile plodom.



U 85. minutu Sevilja stiže do prednosti preko Eskudera koji je šutirao sa 20 metara, lopta je nekoga dokačila i promenila pravac, dovoljno da prevari golmana gostiju za 3:2.



Konačnih 4:2 postavlja Munir El Hadadi dva minuta kasnije.



Nemanja Gudelj danas bez minuta u pobedničkom timu, pisali smo vam već da su u Sevilji ljuti zbog njegovih minuta kojih je bilo preko 300 u reprezentaciji Srbije u prethodne tri utakmice.