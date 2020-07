Setijena menja čovek koji je osvojio Ligu šampiona, i za koga je malo ko čuo?

Od kada je sezona nastavljena, šest izgubljenih bodova u šest mečeva, Barsi je sad potrebna neka vrsta čuda da osvoji titulu. Pitanje je samo da li će Kike Setijen biti smenjen nakon što Real osvoji krunu, ili će nastaviti do kraja Lige šampiona.



Problemi u svlačionici su takvi da su igrači za ovo prvo, ali Barselona nema brzo rešenje za klupu. Fudbaleri su iritirani, pre svega Setijenovim pomoćnikom Ederom Sarabijom, a priča se da bi u odsustvu rešenja, klub do kraja sezone mogao da vodi Fransisko Pimijenta, lokalni momak koji je čitav život proveo u klubu, u drugoj ekipi i katalonskim timovima, a onda i trenerskoj školi.



On je najverovatnije rešenje, ako Barsa ne ubedi nijedno zvučno ime da preuzme ekipu. Osvojio je LŠ za mlade, a posle je zamenio smenjenog Đerara Lopeza na klupi drugog tima.



Najveći favorit po kladionicama je Ćavi, njega bi igrači mogli da izmole, ali on ne želi da izda Viktora Fonta, predsedničkog kandidata, niti da daje legitimitet Bertomeou i Abidalu. Sa Francuzom je u svađi, nakon što je bivši saigrač, sada sportski direktor rekao da je Ćavi, posle smene Valverdea lagao da ima ponudu Barselone.



U igri je Marselo Galjardo koji je pominjan kao naslednik Valverdea, ali trener River Plate nije u dobrim odnosima sa Mesijem, a i rekao je da želi da nastavi u "Milionerima". Ugovor mu ističe za godinu i po dana.







Roberto Martinez selektor Belgije je poznat po pas igri koju neguje, ali on smatra da nema poverenje svih u Barsi, niti bi prihvatio ugovor na godinu dana. Plus, ne želi da ode bez dogovora sa Belgijancima kome ne pada na pamet da ga puste.



Ronald Kuman je kupio novu kuću u Barseloni, on je najveća želja, no i dalje je izvesnije da će do narednog leta sedeti na klupi Holandije. "Oranje" je već poručilo da ne prihvata da selektor preuzme i klupski posao.











I na kraju Poketino, ali bi morao da pogazi sve rečeno, i čini se da on nije takav tip čoveka. Legenda Espanjola ne želi u Barsu, već je rekao da bi se radije bavio poljoprivredom na imanju u Santa Feu nego izdao Espanjol i otišao na "Kamp Nou".



Da sačekamo...