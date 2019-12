Serija A - To je taj Gatuzov mentalitet, Napoli u nadoknadi do pobede protiv Sasuola!

Poveli su domaći fudbaleri u 29. minutu, Lokateli je dobro ubacio loptu pred gol rivala, na pravom mestu se našao Traore, koji matira Mereta za 1:0. Mogao je Hamed Traore do kraja prvog dela igre još jednom da se upiše u listu strelaca, ali je njegov pokušaj u 43. minutu uspeo da ukroti Meret.Otišlo se na odmor sa 1:0, da bi nakon osam minuta igre u nastavku Muldur nakon odličnog prodora tukao pored gola Napolija.Samo četiri minuta kasnije gosti dolaze do pogotka, Alan postiže pogodak na asistenciju Zjelinskog. Vrlo blizu novog vođstva domaći igrači su bili u 70. minutu, kada je Obijang pogodio prečku.Imao je potom dve dobre prilike na drugoj strani Kaljehon, ali je bio neprecizan, pretili su potom domaćinu i Insinje i Mertens, ali promene rezultata nije bilo.Zatresli su gosti mrežu u 80. minutu, ali je nakon intervencije VAR-a pogodak Napolija poništen.Lepu priliku je u 90. minutu imao Mertens da preokrene rezultat, ali je Belgijanac iz dobre pozicije tukao pored gola rivala.A onda, poslednji trenuci utakmice, gužva nakon kornera u kaznenom prostoru Sasuola, lopta dolazi do Elmasa na daljoj stativi, a taletovani Makedonac trese mrežu domaćina za potpuni preokret! Nije bilo vremena ni da Sasuolo proba da stigne do boda, sudija je ubrzo odsvirao kraj, prva pobeda Napolija nakon osam vezanih neuspeha i prvi trijumf za Gatuza na klupi tima sa "San Paola".Napoli je sada sa 24 boda osmi, imaju pet više od današnjeg rivala, koji je na 13. mestu na tabeli.