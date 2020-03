Serija A - Sasuolo upisao trijumf, Kalčo ode na pauzu!

Gosti su bili aktivniji u prvih pola sata, u dva navrata je zapretio Mario Baloteli, ali napadač nije uspeo da nađe mrežu domaćina to jest Konsilji je bio odličan na golu.Sasuolo stiže do gola iz prve velike prilike, Kaputo u 45. minutu upisuje svoj prvi gol pred odlazak na pauzu.Po povratku sa pauze inicijativa domaćih, Romanja i Lokaleti promašuju, ali Kaputo ponovo pogađa. Iskusni Italijan donosi dva gola prednosti u 61. minutu na efektan način. Do kraja smo videli još gol Boge , krilo Sasuolo je imao pravu minijaturu kraj leve aut-linije, i sam uspešno završio akciju u 75. minutu za 3:0.Filip Đuričić je odigrao ceo meč za domaće.Ovim susretom kreće i pauza zbog korona virusa, liga će se po prvim procenama vratiti 3. aprila.