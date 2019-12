Serija A - Sardi se ponadali u Udinama, a onda im je Fofana presudio!

Poveli su domaći fudbaleri u 39. minutu, strelac je bio Rodrigo De Paul, na asistenciju Fofane. Sa tim rezultatom se otišlo na odmor, da bi gosti do poravnanja stigli u 84. minutu preko Žoaa Pedra. Ipak, već u narednom minutu ekipa iz Udina dolazi do nove prednost, vezista Fofana trese mrežu Kaljarija za 2:1. Do kraja nije bilo promene rezultata, gosti su u nadoknadi ostali i sa igračem manje, kada je Pizakane zaradio drugi žuti karton.Udineze je nakon petog trijumfa u sezoni došao do 14. mesta na tabeli sa 18 bodova, Kaljari peti sa 11 bodova više.