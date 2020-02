Serija A - Ronaldo je nezaustavljiv, Juve strepeo protiv fenjeraša, ali ipak slavio!

Postigao je Ronaldo gol na samom startu, ali je on poništen zbog ofsajda, nakon intervenicije iz VAR sobe.Dibala potom pogađa stativu, da bi domaćin pripretio preko Čjoneka u 38. minutu, ali je Poljak bio neprecizan.Poveli su u 39. minutu "Bjankoneri", Kuadrado je centrirao sa desne strane, na drugoj stativi našao se Kristijano Ronaldo, koji je bez većih problema nastavio svoj golgeterski niz. Bio je to njegov 21. gol u Seriji A i 11. vezani meč u italijanskom šampionatu na kojem se upisao u listu strelaca.Nije bilo promene rezultata do odlaska na odmor, da bi nakon 10ak minuta igre u nastavku gostima pripretio najpre Kuadrado, ali je Beriša sjajno intervenisao, da ib potom Remzi šutirao tik pored gola rivala, koji minut kasnije.Ipak, već u 60. minutu je Velšanin bio daleko precizniji, sjajnim lob udarcem je matirao protivničkog golmana i duplirao prednost "Stare dame" Nije to bio kraj, igrao se 67. minut kada su gosti iz Torina skrivili penal, što je potvrdio i VAR, Petanja je uzeo loptu i potom sa kreča smanjio na 1:2 Velika šansa u 85. minutu za "Staru damu" da otkloni sve dileme, ali Ronaldo iz slobodnjaka pogađa prečku!Nije bilo promena do kraja, pobeda Juventusa, koji sada na čelu ima četiri boda više od Lacija, uz utakmicu više. Spal je poslednji sa 15 bodova, 45 manje od večerašnjeg rivala.