Serija A - Roma 'izujedala' Mihinu Bolonju, Gatuzov preokret, Atalanta sigurna!

"Ljubičasti" nastavljaju da tonu, gosti praktično nisu ni zapretili večeras u Bergamu.Ređale se su prilike Atalanta, Zapata je pokušao. Na drugoj strani Fiorentina je pokušala preko Vlahovića što je i bila jedina prilika za goste večeras. Zapata nije stigao do gola, ali jeste do asistencije. Gosens koristi dodavanje Kolumbijca i donosi vođstvo domaćem timu tik pred odlazak na pauzu.Već u 55. minutu bilo je 2:0. Malinovski pogađa iz slobodnog udarca. Toloi iz kornera postavlja konačnih 3:0, igrao se 63. minut. "Vučica" je imala veoma ubedljivu predstavu protiv domaćina. Do petnaestog minuta je bilo već 3:0 za goste. Započelo je autogolom Polija u 5. minutu, Džeko je pet minuta kasnije povisio na 2:0 a u petnaestom pogađa i Pelegrini.Kristante autogolom smanjuje na 3:1 u 24. minutu, ipak Veretu vraća na tri gola prednosti - Francuz je precizan u 35, minutu. Miktarijan postavlja konačan rezultat poluvremena, Roma vodi sa 5:1 u 44. minutu U nastavku smireniji tempo, Bolonja je mogla da smanji na 5:2, ali gol Domingeza je poništen posle VAR pregleda. Mihajlović je ubrzo zbog protesta dobio i žuti kartona. Do kraja susreta Majoral pogađa stativu, a Bolonja ostaje sa igračem manje pošto je Domingez dobio crveni kartona.Gosti iz Đenove dolaze do iznenandnog vođstva. Jankto je bio precizan u 20. minutu. Ipak Gatuzo sa dvostrukom izmenom na poluvremenu stiže do preokreta. Ušli su Lozano i Petanja, Meksikanac postiže gol za izjednačenje u 53. minutu dok korpulentni Italijan donosi preokret u 68, minutu na asistenciju Lozana.