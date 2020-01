Serija A - Rađa razočarao "svoje", Konteov treći remi zaredom, Martinez izgubio živce!

Gosti su prvi zapretili i to preko Simeonea koga Nandez nalazi u šesnaestercu, ali šut Argentinca ide preko prečke. Pet minuta kasnije Barele dovodi Inter u prednost, ali je gol veznjaka poništen zbog ofsajda.Martinez je pravio dosta problema odbrani Kaljarija, Kranjo brani prvi pokušaj, ali ne i drugi. U 29. minutu duga akcija Intera, lopta stiže do Janga koji odličnim centaršutem nalazi Argentinca koji glavom postiže gol za vođstvo. Imao je Lautaro još jednu odličnu priliku pred odlazak na pauzu, ali Kranjo sigurno intervenište.Po povratku sa pauze preti Lukaku, ali šut Belgijanca ide pored stative dok je Stefano Sensi imao pravu minijaturu na isteku sata igre, ali odlični vezni igrač nije uspeo da kruniše svoju akciju golom.Gosti ipak uzvraćaju i to preko bivšeg miljenika Intera, Rađa Naingolan pogađa za 1:1 u 78. minutu . Belgijanac je imao i malo sreće sa odbitkom.Lukaku odmah preti na drugoj strani, ali šut napadača Intera završava pored stative.