Serija A - Parma u borbi za evropska takmičenja!

U prvom poluvremenu nije bilo pogodaka, najbolju priliku imao je bek Parme Galjiolo, ali je Gabrijel uspeo da zaustavi njegov pokušaj.Samo 12 minuta nakon povratka sa pauze, "Mlekadžije" stižu do prednosti, centaršut Ernanija iz kornera, Jakoponi najbolji u skoku i glavom matira čuvara mreže Lećea za 1:0 Nekih 15 minuta kasnije, Parma stiže i do drugog gola, nakon centaršuta sa leve strane Kucka tuče glavom i pogađa prečku, lopta se odbija do Kornelijusa, koji cepa mrežu iza Gabrijela za 2:0 Lapadula je odmah mogao da vrati goste u igru, ali je pogodio prečku dva minuta nakon drugog gola domaćina.Do kraja nije bilo promene rezultata, pobeda Parme za skok na čak sedmo mesto na tabeli, imaju 28 bodova, 13 više od večerašnjeg rivala, koji je prvi iznad crte.