Serija A - obelodanjen mehanizam za završetak sezone ako koronavirus ponovo uzme maha!

Pisali smo vam danas o Juventusu i njihovom planu u slučaju da se igra po skraćenom sistemu, odnosno da se igra sa plej-autom i plej-ofom.



Sada je i novinska agencija, jedna od najboljih u Italiji - ANSA, saznala kako će doći do razvoja situacije ukoliko se desi da koronavirus ponovo uzme maha u italijanskom fudbalu, odnosno u slučaju da ima obolelih među fudbalerima i trenerima.



Tada će format biti drugačiji, igraće se plej-of i plej-aut u Seriji A, B i C.



Problem je taj što još uvek nije jasno kako bi sve to izgledalo, da li bi se tabela delila kao i u srpskom prvenstvu, ili bi se desilo da, recimo, četiri ekipe igraju plej-of za titulu.



Upravo je to ono čega se u Juventusu plaše i upravo je taj sistem koji podržavaju pojedini klubovi.



U Italiji nema fudbala sigurno do 14. juna.