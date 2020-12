Serija A - Nula u Udinama, "fenjerašu" vredan bod!

Bez golova na "Dačia areni", Udineze - Krotone 0:0.



Gosti su prvi imali opasnu šansu, Muso je morao da reaguje posle odličnog šuta Mesijasa. Desetak minuta kasnije "zebrete" stižu do pogotka, ali ubrzo je i poništen zbog ofsajda. Do kraja prvog dela igre Nestorovski je mogao da postigne gol, ali šut napadača Udinezea završava pravo u ruke golmana.



U nastavku dominacija domaćih.



Arslan, pa Molina pokušavaju, ali Kordaz je odličan na golu Krotonea.



Još jedan poništen gol domaćih, ovog puta Puseto ostaje bez pogotka. Udineze je ubrzo i tražio faul i penal nad Pusetom, ali sudija ne deli njihovo mišljenje.



Na kraju podela bodova, bez golova - Udineze je do ovog meča bio u seriji od tri pobede, dok Krotone ima sada šest bodova.