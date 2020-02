Serija A - Maksimović bolji od Lukića na San Paolu, drama u finišu!

Od samog početka meča, domaćin je preuzeo totalnu inicijativu što je i dalo rezultata već u 19. minutu.Mogla je ekipa Đenara Gatuza do još nekog gola do kraja poluvremena, ali na to se čekao sam finiš meča. Igrao se 82. minut kada je Đovani Di Lorenci sačekao loptu Mertensa i sproveo je u mrežu . To nije bilo sve što smo videli na ovom meču pošto je Torino smanjio zaostatak u prvom minutu nadoknade vremena preko Edere , ali to nije bilo dovoljno da se izbegne poraz.Bio je to okršaj dvojice reprezentativaca Srbije Nikole Maksimovića i Saše Lukića koji su odigrali čitav meč za Napoli, odnosno Torino.