Serija A - Leće poslednji putnik u Seriju B, Đenova preživela, Miha remizirao!

Leće se ekspresno vraća u Seriju B, danas su u pravom vatrometu izgubili sa 4:3 od Parme, Sasuolo izgubio kao domaćin od Udinezea, Mihajlovićeva Bolonja remizirala sa Torinom.



Bolonja - Torino 1:1



Dosta bolje su bili domaćini tokom prvih 45 minuta, prednost Bolonji donosi Svanberg u 18. minutu. Barou je imao šansu pred odlazak na pauzu da poveća na 2:0, ali golman gostiju odlično reaguje.



Torino stiže do izjednačenja u 66. minutu. Verdi sjajno nalazi Zazu koji šalje loptu u mrežu za 1:1.





Đenova - Verona 3:0



Đenovljani su završili posao maltene u prvom delu igre.



Dva gola je postigao Sanabria u 13. i 25. minutu. Na 3:0 je povisio Romero posle kornera. Štoper pak završava meč prevremeno zbog drugog žutog kartona u 62. minutu, ali to nije smetalo domaćima da slave trijumf i opstanak u Seriji A.



U samoj nadoknadi Amrabat dobija direktan crveni karton, ali ubrzo i Kasata zbog nesportskog ponašanja.





Leće - Parma 3:4



Pravi vatromet golova je viđen u Lećeu, gde je Parma već posle prvih 24 minuta vodila sa 2:0 autogolom Lućionija i Kaprarija. Domaći su ipak izjednačili do odlaska na pauzu, precizni su bili Barak u 40-om i Mećaireljo u 45. minutu.



Kornelijus donosi još jedno vođstvo gostiju, Danac pogađa u 52. minutu, na 4:2 povisuje Inglese posle tek pet minuta na terenu, rezervista je bio precizan u 67. minutu.



Leće uspeva da smanji dva minuta kasnija preko Lapadule na 4:3, ali to je sve. Za opstanak im je trebao poraz Đenove koja je bila ubedljiva u svom meču 38. kola.





Sasuolo - Udineze 0:1



Sasuolo je imao odlične šanse tokom prvog dela igre preko Toljana, kaputa i Traorea, ali golman "zebreta" Muso bio itekako raspoložen. Gosti su uspeli da priprete preko Larsena koji u 25. minutu pogađa prečku.



Ubrzo po povratku sa pauze, u 53. minutu Okaka donosi prednost gostima posle sjajne asistencije Lazanje. Berardi je pokušao ubrzo da smanji, ali ponajbolji igrač domaćih pogađa tek prečku.



Nestorovski je imao šans za 2:0, ali Konsilji pokazuje odlične reflekse.



Filip Đuričić je odigrao 57 minuta u postavi domaćeg tima.