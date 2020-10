Serija A - Kolarov i Perišić spasili Inter bruke, sjajni Žervinjo nedovoljan za iznenađenje!

Prvo poluvreme počelo je terenskom inicijativom domaće ekipe, a prvu priliku propustio je Perišić već na startu.Pred kraj prvog dela meča ostaće zabeleženi i opravdano poništen gol Ranokije i pokušaj Hakimija glavom, ali ono pravo usledilo je u nastavku susreta.Izabranici Antonija Kontea stigli su do pogotka nedugo zatim, ali je on ipak poništen zbog ofsajda.Dva minuta kasnije, Inter se vratio u meč preko Marcela Brozovića koji je pronašao put do mreže Sepea Krenuli su domaći igrači na sve ili ništa do kraja meča, a takav pristup im se i isplatio u drugom minutu nadoknade vremena kada je Ivan Perišić postigao gol nakon centaršuta Kolarova sa leve strane Kapiten reprezentacije Srbije Aleksandar Kolarov odigrao je čitav meč za "neroazure".Inter se nakon šest odigranih utakmica nalazi na petom mestu Serije A sa 10 osvojenih bodova, dok je Parma 13. sa sedam bodova.