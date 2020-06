Serija A kao La Liga, osim ako plan ne pokvare LŠ i LE?

Nakon što su Španci poručili da će nova sezona početi 12. septembra, sada je i iz Italije stigla informacija da bi i Serija A mogla da startuje tog dana.



Serija A se nastavlja ovog vikenda i trajaće do drugog avgusta i to početka nove sezone biće pauza od četrdesetak dana.



Skaj sport Italija prenosi da je plan da Serija A startuje 12. septembra, osim ukoliko neki italijanski tim ne stigne do finala LŠ ili LE.



Kao što smo otrili juče, finala LŠ i LE zakazana su za 21. i 23. avgust, a u Španiji već imaju spreman scenario odnosno rezervni termin.



"Nova sezona u La Ligi počeće 12. septembra, nemoguće je da bude pre. Jedino je moguće da pomerimo start za dve nedelje, ukoliko neki španski tim stigne do finala Lige šampiona ili Lige Evrope", potvrdio je predsednik La Lige Havijer Tebas.



Što se tiče igrača kojima ugovori ističu 30. juna, odnosno dok trenutne sezone budu u toku, UEFA i dalje traži način da ih automatski produži do 30. avgusta, kada se očekuje da sve bude završeno.