Serija A - Inter pokorio Bergamo, Juventusov očaj, Ćiro izjednačio rekord!

"Rosoneri" dolaze do sigurne pobede nad gostima iz Sardinije. Sve je počelo autogolom Klavana u 11. minutu. Tokom prvog dela videli smo i redak promašaj Ibrahimovića iz penala krajem prvog dela igre.Ipak Ibrakadabra se iskupio u nastavku golom u 55. minutu za 2:0, na 3:0 ekspresno povisuje Kastiljeho samo dva minuta kasnije.Konteov tim je imao start iz snova, D'Ambrozio donosi prednost gostima u 1. minutu na asistenciju Janga. Englez upisuje i gol u 20. minutu za 2:0.U drugom delu igre i Aleksis Sančez stiže do pogotka, ali gol Čileanca je poništen zbog ofsajda. Na drugoj strani Gosens propušta šansu da smanji rezultat, njegov šut iz 83. minuta završava pored stative.Bjankoneri su poveli golom u petom minutu, Pipita Iguain pogađa na asistenciju Rabioa. Ipak Roma do poluvremena daje dva gola za preokret od 2:1. Kalinić postiže gol u 23. minutu dok Peroti ne promašuje penal u 43. minutu.U nastavku meča sjajni Zaniolo asistira Perotiju za 3:1 u 52. minutu. Mogao je Argentinac do het-trika, ali Ščesni siguran. Sarijevi momci će morati da porade na moralu pred utakmicu sa Lionom u Ligi šampiona, ovo je njihov treći poraz u četiri kola.Napolitanci stižu do vođstva preko Ruiza, Španac koristi asistenciju Mertensa u 9. minutu. Neprikosnoveni Imobile izjednačuje na 1:1 u 22. minutu, bio je ovo 36. gol kapitena Lacija čime je izjednačio rekord Iguaina od pre četiri godine.Tim iz Napulja ipak stiže do trijumfa, Insinje je siguran u 54. minutu iz penala i postavlja konačnih 2:1.Imao je Lacio šansi za izjednačenje preko Koree, ali ofanzivac gostiju pogađa tek stativu dok je je šut Marušića završio pored stative.