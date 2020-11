Serija A: Goleada u Torinu, Kaisedo brži od zvižduka, strelci Sergej i Lukić!

Veoma uzbudljiv meč odigrali su Torino i Lacio u šestom kolu Serije A, koji je rešen u poslednjem minutu nadoknade vremena pobedom gostiju iz Rima 4:3.



Bivši fudbaler Partizana je odlično iskoristio konfuziju u poslednjoj liniji nebeskoplavih i hladnokrvno nakon oduzete lopte postigao gol u 88. minutu.

Činilo se dovoljan za naslovne stupce italijanske štampe, ali se najpre da to pokvari potrudio Imobile, a zatim i Kaisedo golom u osmom minutu nadoknade vremena koji je Laciju doneo pobedu.

Prethodno je Lacio ispustio prednost stečenu u 15. minutu takođe efektnim golom Pereire.



Torino je stigao do preokreta u razmaku od samo pet minuta golovima Bremera u 19. i Andree Belotija u 24. minutu sa penala.

Zatim jeu 49. minutu lepo izveo slobodnjak sa dvadesetak metara, a golman Torina je bio nemoćan da zaustavio ovaj precizan šut.U drugom meču dana odigranom u istom terminu Juventus je konačno stigao do lagane pobede u Seriji A.Specija se ispostavila kao lak zalogaj za izabranike Andree Pirla, koji su slavili sa ubedljivih 4:1.Juventus je već u 14. minutu stigao do vođstva golom Alvara Morate.Španac je iskoristio povratni pas Mekenija i ubacio loptu u nebranjeni deo mreže, a 10 minuta kasnije zatim mu je nakon sjajanog prodora pogodak poništen zbog ofsajda na sredini terena.Specija se vratila u igru u 32. minutu golom Pobege, ali to je bilo sve što smo videli od domaćina.Usledila je goleada gostiju. Najpre jeposle pasa Morate zaobišao golmana i u 59. minutu postigao gol, a zatim je osam minuta kasnije mrežu zatresao iU 76. minutuse ponovo upisao u strelce, ovaj put panenkom nakon penala koji je napravljen na Federiku Kijezi.