Serija A - Gatuzo u pauzi probudio igrače, Napoli za pet minuta okrenuo Brešu i slavio!

Već u trećem minutu velika šansa za goste, ali Mertens pogađa prečku.Poveli su domaći igrači u 26. minutu, strelac je bio Šanselor, nakon kornera Tonalija sa desne strane Do kraja prvog poluvremena smo videli još jedna pokušaj Mertensa na drugoj strani, ali je šutirao pravo u Joronena iz dobre pozicije.Otišlo se sa 1:0 na odmor, da bi nakon samo par minuta igre u nastavku gosti iz Napulja dobili penal.Skrivio ga je Mateju, koji je igrao rukom, što je potvrdio i VAR, da bi ga Lorenco Insinje pretvorio u pogodak Već u 54. minutu potpuni preokret, sjajan šut Fabijana Ruiza sa ivice kaznenog prostora, Joronen je bio nemoćan, 1:2 na "Rigamontiju" Nakon toga još jedan pokušaj sjajnog Španca, ali ovoga puta je Joronen intervenisao, da bi Mertens postigao gol u 65. minutu, ali je on opravdano poništen zbog ofsajda.Mogao je Baloteli da poravna rezultat u 72. minutu, ali je tukao preko gola rivala.Do kraja nije bilo promene rezultata, Nikola Maksimović se požalio na povredu u finišu, ali je uspeo da se vrati na noge i odigra utakmicu do poslednjeg zvižduka.