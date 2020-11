Serija A - Gatuzo slavio, Miha na bod od ugrožene zone!

Napoli slavio golom Osimena iz prvog dela igre i stigli do pete pobede u sedam odigranih kola. Sa druge strane Bolonji je ovo bio peti poraz u isto toliko utakmica.Dosta ubedljiva igra Napolija.Gatuzovi puleni nisu dozvolili domaćini niti jedan šut tokom prvih 45 minuta. Videli smo i odličnu kontru kojom raspolažu gosti, Lozano je u 23. minutu sjajni uposlio Osimena koji udarcem glavom donosi prednost od 1:0. Do kraja susreta još par šansi, ali i poništen gol Napolija. Kulibali je pogodio u 50. minutu za 2:0, ali je gol Senegalca ubrzo i poništen zahvaljujući VAR tehnologiji gde se videlo igranje rukom.Nakon toga je i Bolonja došla do daha, Rodrigo Palasio je imao odličnu šansu, ali šut iskusnog napadača blokira odbrana Napolija.