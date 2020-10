Serija A - Đuričić i Sasuolo lideri, Vulić u prvoj!

Domaćin je realizovao prvu opasnu šansu.Dugo je Berardi vodio loptu i izgubio od odbrane gostiju, ipak Defrel stiže do nje i sjajno asistira svom kapitenu sa vođstvo u 14. minutu. Usledila je bolja igra Krotone, Vulić, Ćigarini i Mesias su imali svoje šanse, ali je Konsilji bio odličan na golu domaćina.Gosti stižu do 1:1 na početku drugogo dela igre. Bourabija pravi penal, Simi je sigurno realizovao najstrožiju kaznu za izjednačenje u 48. minutu.Bio je penal i za domaće, odbrana Krotonea je igrala rukom u šesnaestercu. Kaputo vraća vođstvo u 58. minutu.Do kraja susreta napadi Kaputa i Berardija, Kaputo uspeva da stigne do svog drugog gola na utakmici u 85. minutu. Sjajan lob napadača Sasuola i sigurna pobeda za prvo mesto na tabeli Serije A.