Serija A - Đenova prekinula užasnu seriju, Đuričić proklinje VAR!

Druga zamena trenera ove sezone je izgleda urodila plodom za "Grifone", kako su sa trećim stručnjakom prekinuli seriju od osam mečeva bez trijumfa u Seriji A.Igrao se 29. minut kada su stigli do prednosti, strelac je bio Domeniko Krišito sa bele tačke. Ipak, samo četiri minuta kasnije gosti stižu do izjednačenja, na asistenciju Lokatelija mrežu Đenove pogađa Obijang. Otišlo se na odmor sa 1:1, da bi nakon pola sata igre u nastavku gosti stigli i do preokreta.Rezervista Filip Đuričić je postigao pogodak, ali je usledila VAR provera, nakon koje je utvrđeno da je bilo igranja rukom, te je gol srpskog fudbalera poništen.Novi šok gosti su doživeli samo 10ak minuta kasnije, kada je iskusni Goran Pandev pronašao put do mreže Sasuola nakon odbitka za novo vođstvo "Grifona". Do kraja nije bilo promene rezultata, te je Đenova upisala pobedu.Tim trijumfom su poslali Spal na dno tabele, sada su pretposlednji sa 14 bodova, dok je Sasuolo sa pet bodova više na 13. mestu na tabeli.