Serija A - Četvrta u nizu za "Rosonere", ponovo je heroj "džoker" Rebić!

Igrao se 19. minut kada je Milan imao veliku šansu, ali je Joronen uspeo sjajnom intervencijom da spreči Ibrahimovića da se upiše u listu strelaca.U finišu poluvremena najpre dve dobre prilike za domaćina, Toregrosa i Aje su pretili gostima, ali su njihovi pokušaji bili neprecizni.Imao je Ibra još jednu šansu na drugoj strani u 40. minutu, ali je ovoga puta slabo šutirao, lopta je otišla pored gola rivala.U nastavku najpre Toregrosa opet preti Donarumi, ali opet šutira pored gola, da bi potom golman Milana sjajno sprečio Bisolija da se upiše u listu strelaca.Nakon toga domaćin stiže i do pogotka, ali je on poništen zbog ofsajda.Breša je nastavila da preti, Tonali je tukao pored gola, da bi Toregrosa i treći put bio u izglednoj prilici, ovoga puta izvrsna intervencija Donarume sprečava vođstvo domaćina.Ušao je potom u igru i Ante Rebić, a Hrvatu je trebalo 15ak minuta da donese prednost "Rosonerima". Centaršut Ibrahimovića sa desne strane, Kastiljeho ne uspeva da iskontroliše loptu, ali uspeva da je proturi do Rebića, koji trese mrežu Breše za 1:0. Samo četiri minuta kasnije velika šansa za Brešu da poravna, Ndoj je bio u izglednoj situaciji, ali je ponovo Donaruma sjajno intervenisao.Kastiljeho se u 83. minutu upisuje u listu strelaca, ali je njegov pogodak poništen zbog ofsajda.U finišu velika prilika za Tea Ernandeza da overi pobedu Milana, ali sjajni bek pogađa prečku.Do kraja nije bilo promene rezultata, nova pobeda Milana, koji je sada šesti sa 31 osvojenim bodom, Breša pretposlednja sa 15.