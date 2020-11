Serija A - Čarolija Pavoletija nedovoljna, Specija nosi bod sa Sardinije!

Kaljari bio blizu preokreta, ali greška Klavana poklanja bod Speciji (2:2).Gosti su bili agilniji tokom prvog dela meča, Faria je prvi zapretio, Kranjo je bio spreman da reaguje. Prvi gol vidimo u 36. minutu, Specija vodi golom Gijasi - asistencija se piše Bastoniju.Mogli su igrači Kaljarija do izjednačenja do kraja poluvremena, ali šut Valukieviča brani Provedel.Kaljari neverovatno kreće u drugih 45. minuta - Pedro i Pavoleti donose preokret u samo šest minuta. Prvo je Pedro p ogodio u 52. minutu, Pavoleti donosi prednost šest minuta kasnije i to na veoma efektan način.Unas je imao šansu da overi pobedu, šut odlazi tik pored stative.Očekivala se pobeda Kaljarija, ali onda Klavan pravi neverovatnu grešku - bivši igrač Liverpula pravi penal. Nzola ne promašuje, Specija ipak odlazi sa bodom!