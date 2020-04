Serija A bez navijača do kraja godine?!

Odluka koja bi mogla žestoko da udari kase klubova, ali nije baš da ima mnogo rešenja - Serija A razmatra da zatvori sve stadione do kraja 2020. godine!



Koronavirus je pokosio celu Italiju, u kojoj ovakvu tragediju ne pamte još od Drugog svetskog rata. Cela zemlja je zatvorena već mesec dana, a situacija se ne popravlja, iako je virus u "padu".



Serija A nema mnogo izbora i italijanski mediji prenose da je jedan od realnijih predloga da se stadioni zatvore do kraja godine, kada prvenstva budu nastavljena.



Prema pojedinim informacijama, fudbal u Evropi, pa i u Italiji neće se igrati do kraja maja, ali zbog sigurnosti navijača, i po povratku, najbolje je da se igra pred praznim tribinama.



Strahuje se da bi koronavirus mogao da se vrati i u nekoj novoj fazi, u blažem obliku, te da je nemoguće razviti kolektivni imunitet, dok je i za vakcine još uvek prerano.





Shodno tome, možda i jeste najbolja odluka da se tribine zatvore do kraja godine, samo što će italijanski klubovi doživeti ogromne finansijske gubitke...