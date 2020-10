Serija A - Atalanta sa dva lica, Kvaljagol i Sampdorija nose bodove iz Bergama!

"Orobići" nastavljaju da igraju toplo-hladno.Posle odličnog prvog kola u Ligi šampiona i pobede od 4:0 u gostima kod Midtjlanda usledio poraz kući. Kvaljarela donosi prednost već u 13-tom minutu.Kvaljagol je mogao i do drugog gola pred kraj prvog dela igre, ali iskusni Italijan promašuje penal.U nastavku Gasperini vrši trostruku izmenu, ušči su Zapata, Toloi i Gosens. Atalanta igra bolje, ali ponovo do gola stižu gosti. Torsbi pogađa na asistenciju Jankta u 59. minutu za 2:0 Deset minuta pred kraj utakmice Papu Gomez pada u šesnaest metara, sudi se penal domaćina, Zapata smanjuje na 2:1. I kad se očekivalo da domaći dođu makar do boda stiže šok u vidu gola Jankta u nadoknadi koji tako postavlja konačnih 3:1 za goste.