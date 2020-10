Serhio Ramos i Florentino Perez - Zapelo je, opet!

Pre dve godine, Serhio Ramos je bio nikad bliži odlasku, a ispostavilo se da je samo stvarao pritisak na Florentina Pereza, šta se sada krije iza svega?



Kapiten Real Madrida broji poslednje mesece svog trenutnog ugovora, a dogovora oko obnove istog i dalje nema.



Španski mediji ističu da i Ramos i Real žele da nastave saradnju, ali ne mogu nikako da se usaglase oko najvažnijeg - primanja.



Ramos naredne godine puni 35, a želi poslednji ugovor do 2023, kada će imati 37.



Florentino Perez smatra da igraču u finišu karijere ne može da plati više nego što treutno zarađuje, dok Ramos kontrira koketiranjem sa Juventusom i Pari Sen Žermenom.



Pomenuti klubovi spremni su da ga dovedu i daju platu koju zaslužuje, pa je sada na potezu Florentino Perez.



On ne sme da dopusti da tek tako ostane bez kapitena i legende kluba, naročito ne da ode besplatno i kada mu nema zamene. Eder Militao nije do sada opravdao uloženih 50 miliona evra, tako da je tu samo Rafael Varan.



Čekamo dalji rasplet, izgleda da je pred nama još jedna dimna zavesa, jer ne možemo da zamislimo da Ramos napusti Real...