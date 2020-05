Sergej - Nikad viđeno, treći put u tri godine, novi rekord!

Sergej Milinković Savić je i dalje u centru pažnje, male su šanse da ode jer ovo nije leto tokom koga će neko plaćati astronomske sume.



Doduše mediji ga sele u PSŽ ili PL, ali nema naznaka da bi manje od 80 miliona bilo dovoljno da ubedi Lotita, tim pre što će Lacio igrati Ligu šampiona.



Ali, ako ostaje Sergej treći put u tri godine dobija povišicu. Ponovo je u pitanju pola miliona evra više, sada bi zarađivao 3.5 bez bonusa. Do sada je imao 3 plus bonuse, on i Imobile su dva najviše plaćena igrača Lacija od kada je Lotito preuzeo klub.



Srbinu se ne žuri, ima ugovor do 2023. spreman je da ga ponovo produži i sačeka leto 2021. ako "Narednik" ovako nastavi, sigurno je da će to biti najveći transfer u istoriji srpskog fudbala kada se fudbalsko tržište bude stabilizovalo.