Sergej konačno pokrenuo Lacio!

Ne računajući ovaj meč, Lacio je u prethodnih pet uzeo samo bod. Da je od mogućih 15 uzeo makar 9, danas bi bio prvi na tabeli.Danas je Lacio samo potvrdio Ligu šampiona naredne sezone i to posle preokreta nad ekipom Kaljarija, bilo je 2:1 (0:1).Lacio bolji tim danas, ali je trebalo to i da se dokaže. Imobile je prvi pretio kada je golman Kranjo odbranio njegov udarac.U 45. minutu šok za Lacio, Đovani Simeone je sa 16 metara šutirao, lopta je nekog zakačila za 0:1 Odmah po povratku na teren Lacio se vratio u igru, i to preko reprezentativca Srbije Sergeja Milinković-Savića. On je dobio odbijenu loptu, opalio po njoj, legla mu je na najbolji mogući način da bi završila u rašljama. Lacio daleko bolji nakon ovog gola, Imobile je pokušao kada mu je Kranjo ponovo odbranio, a onda konačno novi gol u mreži Kaljarija.Upravo je Imobile bio strelac , Alberto mu je poslao fantastičnu loptu.