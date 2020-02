Senzacionalno! Liverpulu dve šampionske titule i još jedan trofej na kraju sezone!

Kako sada stvari stoje, kazna za Siti i ono što su radili od 2012. do 2016. godine neće voditi izbacivanju iz lige, protiv toga su svi klubovi PL, ali oni traže da zbog pumpanja prihoda, kupovine igrača, nelojalne konkurencije za te četiri godine budu oduzeti trofeji koje su građani osvojili.



U pitanju su titula iz 2014. godine koja bi trebalo da pripadne Liverpulu, uz ovu koja je izvesna ove sezone, oni bi na kraju godine mogli da dobiju dve šampionske krune.



I ne samo to, još jedan trofej će se naći u vitrinama Redsa ako se Siti ne odbrani u Lozani, u pitanju je Liga kup iz 2016. koji je rešen na penale protiv Liverpula. Dakle i taj trofej ide Redsima, a okoristiće se i Sanderlend koji je izgubio finale od Sitija 2014. sa 3:1.



Za "Crne mačke" bi to bio prvi trofej u Liga kupu, imaju dva osvojena FA kupa, poslednji 1973.