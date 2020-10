Senzacionalni plan - Pujol, Ćavi i Inijesta + Pep ili Krojf?! Moguće je!

Barselona u roku od 90 dana mora da održi nove predsedničke izbore, a po svemu sudeći, oni će se održati 19. i 20. decembra, kako bi nova uprava mogla da se aktivira u zimskom prelaznom roku.





Kao što znate, Hosep Marija Bartomeu je podneo ostavku, a raspušten je i čitav njegov bord direktora, sada je na čelu nezavisna komisija koja treba da pomogne oko organizacije izbora.



Prema brojnim anketama, glavni kandidat na izborima je Viktor Font, koji je mesecima unazad najglasniji u predstavljanju novog projekta. On je odbacio mogućnost da na izbore izađe zajedno sa Đoanom Laportom, koji još uvek nije zvanično podneo kandidaturu. Podsetimo, u pitanju je najuspešniji predsednik u istoriji kluba, koji je bio na čelu Barse od 2003. do 2010. godine.



Viktor Font je u jednom intervjuu zagolicao maštu navijačima Barse, jer je naglasio da ima jasnu nameru, a to je da u klub vrati najveće legende i po njegovoj priči to uopšte nije nemoguće.



Preciznije, iz našeg ugla, trojica su sigurna, dok je pitanje šta bi četvrti i najveći radio u toj strukturi, u pitanju je Pep Gvardiola.





"Moj plan je da u klub vratim Gvardiolu, Pujola, Ćavija i Inijestu. Potrebni su nam sposobni ljudi koji poznaju klub i koji su spremni da preuzmu odgovornost. Da bi neko preuzeo odgovornost, onda mora da zna svoj posao, a ja sam siguran da su to baš njih četvorica. Nije bitno ko bi šta u tom slučaju radio, u kontaktu sam sa svima i svi oni vole Barsu i gledaju je kao svoju kuću. Ćavi je od početka centar našeg projekta, sa jasnim planom da bude trener, ali on je sposoban da nam pomogne na razne načine", rekao je Font koji je na taj način diplomatski odgovorio na spekulacije o statusu Ronalda Kumana, ukoliko pobedi na izborima.











On je dodao da je njihov povratak od ključnog značaja za Mesijev ostanak, što je prioritet nove uprave.







"Moramo da ih vratimo kako bismo osigurali da ćemo imati vrlo konkurentan projekat. Jedina stvar koju Mesi mora da zna je da je on deo konkurentnog projekta koji teži osvajanju Lige šampiona. Ne sumnjamo da ćemo, ako uspemo da preuzmemo kormilo fudbalskog kluba Barselona, to uspeti da ostvarimo", rekao je Font.





Gvardiola je 2012. godine napustio Barselonu, sa kojom je osvojio 14 trofeja, od kojih tri šampionske titule i dva trofeja u Ligi šampiona. On je u 247 utakmica ostvario 197 pobeda.





Sada se postavlja pitanje, kako bi izgledala struktura kluba u slučaju da pobedi Font i dovede legende kluba?



Pre svega, Inijesta je u nekoliko navrata između redova rekao da bi rado voleo da sarađuje sa Ćavijem, u ovom slučaju, kao njegov pomoćnik, po završetku karijere u Japanu.



Karles Pujol je oduvek maštao o poziciji sportskog direktora, dok bi u tom slučaju Pep Gvardiola mogao da bude generalni direktor ili tehnički, nešto što radi Ćiki Begiristajn u Sitiju, a tako nešto je nemoguće da će ga privući u ovom trenutku.



Da bi se Pep vratio na klupu Barselone, malo ko veruje, iako mu ove sezone baš i ne ide na Etihadu, ali ne treba zaboraviti da mu ugovor ističe u junu i da je produžetak saradnje i dalje u vazduhu.



Font sasvim sigurno prikuplja glasove senzacionalnim najavama da bi legende mogle da se vrate, ali u ovom momentu je realno da Ćavi i Inijesta budu na klupi, Pujol uz Đordija Krojfa u direktorskim foteljama, što je svakako i više nego dovoljno da navijači Barse ponovo osete leptiriće u stomaku...